Træner i Portugal trods ‘forfærdeligt’ udbrud af corona

Mens den portugisiske premierminister i avisen The Guardian taler om den ‘forfærdelige situation’, hans land befinder sig i, drager det danske kano- og kajak-landshold søndag dertil på træningslejr.

Nedlukningen af Portugal er netop blevet forlænget i erkendelse af, at nationen står foran ‘det værste tidspunkt’ i coronapandemien med et rekordhøjt antal døde og smittede.

Alligevel sender direktør Christian Jacobsen fra Dansk Kano og Kajak Forbund altså sin delegation af sted i fast overbevisning om, at det er forsvarligt og nødvendigt at sikre atleterne mulighed for at træne på vand.

- Enten tager vi af sted og bliver konkurrencedygtige, eller også taber vi med sikkerhed. Ikke dermed sagt, at vi vinder det hele, hvis vi kommer på træningslejr, men vi kommer med sikkerhed til at tabe, hvis vi bliver hjemme, siger Christian Jacobsen.

Umuligt at aflyse

Det er OL i Tokyo, som efter planen bliver afviklet i juli og august, der tvinger atleterne ned i varmen nu. I efteråret opgav forbundet en træningslejr under varme himmelstrøg på grund af corona.

Nu kan træningen på vand imidlertid ikke udskydes længere, og der er ingen, der kan træne i kulden herhjemme i måske fire timer om dagen i flere uger, påpeger Jacobsen.

- Om cirka 100 dage - i midten af maj - skal vi stille med det hold, der som det sidste i denne omgang får mulighed for at kvalificere sig til OL, siger han.

- For at kunne være skarpe på det tidspunkt er vi tvunget til at få noget vand under kølen, og det er ganske umuligt i Danmark her i vinterkulden.

Jacobsen er bekendt med, at FC København valgte at aflyse et træningsophold på grund af coronafaren, og han havde gjort det samme med kajaklandsholdet, hvis det var muligt.

- Forskellen er, at fodbold kan spilles indendørs, og at man kan opnå en rimeligt høj træningskvalitet ved at spille på indendørs på kunststofbaner, siger Jacobsen.

- Vi har ikke den mulighed. Hvis vi skal have en chance mod vores konkurrenter, må vi nødvendigvis træne på vand nu.

Værdi afgørende

- Verden er i alvorlig krise, og der er mange, der må bringe ofre og lide afsavn. Hvorfor gælder det ikke jer?

- Det er et godt spørgsmål, men svaret afhænger af hvor stor værdi, man tillægger idræt. Hvis man synes, at det ikke har særlig værdi, så opfatter man det selvfølgelig som aldeles meningsløst at rejse ud, siger Christian Jacobsen.

- Men til daglig har vi i Danmark en accept af, at både breddeidrætten og eliteidrætten leverer noget værdifuldt til samfundet, og samfundet støtter via Team Danmark idrætten.

- Når OL bliver afviklet i juli og august, så er alle nok også glade for, at de danske atleter er konkurrencedygtige.

- Der er næppe nogen, der efter OL i Tokyo ville sige, at ja, det var da godt nok det dårligste danske OL i historien, men til gengæld var vi var meget fornuftige i coronatiden tilbage i januar og februar.

- Det kommer ikke til at ske, siger Christian Jacobsen.

Dansk boble

Kajaklandsholdets træningslejr varer indtil 21. februar og er tilrettelagt i samråd med den danske ambassade i Portugal og Team Danmarks lægestab under iagttagelse af alle forholdsregler mod smitte, oplyser Christian Jacobsen.

Og så er holdets sportschef, Lars Robl, tidligere oberstløjtnant ved Jægerkorpset og har spillet en fremtrædende rolle i udarbejdelsen af den beredskabsplan, landsholdet rejser til Portugal med.

Fra det øjeblik, atleterne og staben lander i lufthavnen, vil de ifølge Jacobsen være isoleret fra omverdenen i en grad, der gør, at de ikke behøver tale andet end dansk under hele opholdet.

- Vi har sikret os mulighed for, at vi kan etablere vores egen boble fra det øjeblik, hvor vi er landet. Vi kører i egne biler fra lufthavnen til træningscentret, hvor vi så har egne værelser og egne spisefaciliteter.

- Vi vil befinde os i en rent dansk boble fra ankomst til afrejse, og når vi så er hjemme igen, skal vi gennem test og isolationsperiode, hvor atleterne så må selvtræne, siger Christian Jacobsen.

'Kæmpe udfordring'

Kajakroeren René Holten Poulsen er blandt de 14 atleter, der søndag rejser til Portugal på træningslejr. Han er tryg ved rejsen og stoler på, at træningsopholdet kan afvikles uden problemer.

- Det er selvfølgelig en kæmpe udfordring at rejse i øjeblikket, og det er et kæmpe dilemma, om man skal af sted eller ej. Vi tager alle de forbehold, vi kan, og mere til, skriver René Holten Poulsen i en tekstbesked.

- Vi har valgt et sted, hvor vi kan isolere os mest muligt, og jeg vil mene, at det er noget af det sikreste, vi kan gøre lige nu - også sammenlignet med Danmark, hvor vi alligevel alle går til og fra træningscenteret.

- Det er vigtigt for os, når vi rejser, at være ansvarlige og undgå at udsætte os selv og andre for smitterisiko, lyder det fra René Holten Poulsen.

- På træningslejren kan vi isolere og beskytte os selv helt og aldeles, og når vi er hjemme igen, går vi i isolation, indtil vi har mindst to negative tester.

