Tragisk uheld: Toårig pige hjerneskadet

For syv måneder siden blev en toårig pige ramt af en vildfaren bold til baseball. Nu har hun fået konstateret permanent skade på hjernen

En tragisk ulykke indtræf 29. maj sidste år, da Houston Astros tog imod Chicago Cubs i den amerikanske baseball-liga, MLB.

Chicago Cubs center fielder Albert Almora Jr. fik ikke korrekt træf på en bold. På uheldig vis blev en to-årig pige på tilskuerpladserne ramt af bolden i hovedet.

Hun fik et kraniebrud og behandles syv måneder senere fortsat for skaden. Det skriver Houston-lokalavisen, Houston Chronicle.

- Hun har en skade på en del af hjernen, og den er permanent, fortæller advokat Richard Mithoff, der repræsenterer familien.

Han forklarer samtidig, at hjerneskaden har påvirket hendes centrale nervesystem på en måde, som lægerne sammenligner med et slagtilfælde.

Familien har ikke lagt sag an mod Houston Astros, ifølge advokaten.

Chicago Cubs' Albert Almora Jr. var ude af sig selv, efter han fandt ud af, at bolden havde ramt en lille pige på tilskuerpladserne. Foto: David J. Phillip/Ritzau Scanpix

Pigen og hendes familie sad lige uden for området, som var beskyttet af et net, der skulle tage imod vildfarne bolde.

Tre måneder efter ulykken opsatte Houstron Astros et endnu større net for blandt andet at dække det område, hvor familien sad.

I december annoncerede Major League Baseball, at alle 30 stadioner i ligaen vil have større, udvidede net i 2020.

Richard Mithoff fortæller, at familien er tilfredse med meddelelsen fra Major League Baseball, samt at det er et meget vigtig skridt fremadrettet.

