Tragisk ulykke: Faldt af hesten

Lørdag mistede en amatørrytter livet i en ulykke.

Det skete under det sidste løb på væddeløbsbanen Racing Arena Aalborg. Den 49-årige kvinde faldt af hesten, oplyser politiet.

- Det er en tragisk ulykke, som vi betragter det. Der er ikke mere i det. Vi laver ikke yderligere undersøgelser i sagen, siger Poul Fastergaard, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

- Hun falder af hesten. Hvorfor hun gør det, ved jeg ikke, men i og med at hun falder af, og der er flere heste omkring, så bliver hun ramt af nogle af de andre heste og trådt på, fortsætter han.

- I det, hun bliver ramt, pådrager hun sig nogle skader, som gør, at hun desværre afgår ved døden kort tid efter. Det er virkelig en uheldig ulykke. Hvis man har set trav og set hestene, der løber tæt, ved man, at hvis man så ryger af, er der en nærliggende risiko for at blive ramt, og det er det, der sker her.

Kvinden efterlader sig mand og to børn.

Lørdag aften oplyste organisationen Dansk Hestevæddeløb på sin hjemmeside om episoden.

'Dansk Galop, Jydsk Væddeløbsbane, Racing Arena Aalborg og hele den danske væddeløbssport vil hermed udtrykke den største medfølelse i denne svære tid', skriver Dansk Hestevæddeløb.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Racing Arena Aalborgs banechef, der ikke har nogen kommentarer.