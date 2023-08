Trans-atlet sætter kvindelig rekord: Konkurrent raser

Den transkønnede styrkeløfter Anne Andres har netop slået flere rekorder inden for disciplinen for kvindesiden.

Det får konkurrenten April Hutchinson til at rase ud. Hun mener ikke, det er retfærdigt.

- Jeg bliver ved med at bruge ordet 'nedslående' om og om igen. For det er vanvittigt. Det er en lussing lige i ansigtet til kvinder i sporten. Og der er ingen, der gør noget for at beskytte kvinder i sport, siger hun til Fox News.

Hutchinson er i sit raseri ikke bleg for at kalde kvinden Anne Andres ved mandlige pronomener.

- De rekorder vil aldrig blive slået af en biologisk kvinde. Den dødløftrekord, for eksempel... der er topatleter, der har trænet i mere end ti år og som ikke kan lave det der.

- Og han vandrede bare ind og gjorde det. Uden problemer.

- Min kæreste vil kunne gå ind i morgen, identificere sig som kvinde, konkurrere, og så dagen efter gå tilbage til at blive en mand igen, siger hun.

- De vil have mig i sporten

Anne Andres svarede ikke på den specifikke kritik fra Hutchinson, men besvarede mere generelt debatten om transkønnede i kvindesport på sin Instagram-profil i kølvandet på kritikken efter hendes sejre.

'Du siger, at transkvinder ikke er rigtige kvinder. Ergo støtter du ikke transkønnede,' svarer hun en kritiker på Instagram.

Hun fastslår samtidig, at hendes konkurrenter - i modsætning til det, Hutchinson udtaler - gerne ser hende i sporten. Også på kvindesiden.

'Måske skal du tale med mine konkurrenter. De vil have mig i sporten. Jeg har spurgt dem og forbundet om lov. Det behøvede jeg ikke - men det gjorde jeg.'

'Hvis du bekymrer dig om kvindesport, som du siger, du gør, så tal til kvinder i sporten. For jeg er en af dem. De inkluderer mig,' skriver hun.

Har hånet kvinderekorderne

Tidligere har rekordholderen Anne Andres hånet kvinder for at være 'så dårlige' til bænkpres, inden hun selv senere endte med at slå flere styrkerekorder på kvindesiden.

- Hvorfor er kvinderne så dårlige til bænkpres? Altså ikke i forhold til mig. Vi ved alle, at jeg er en trans-freak, så jeg tæller ikke.

- Standard bænkpres i konkurrencerne for kvinder... jeg forstår ikke, hvorfor det er så dårligt, sagde hun i en video, hun lagde på sociale medier i februar.

Andres er ansvarlig for nye rekorder i squat, bænkpres og dødløft, som resulterede i samlede 597,5 kilo - over 200 kilo mere end hendes nærmeste konkurrent.