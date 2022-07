Transkønnede får speciel kategori

Det er et af sportens helt store dilemmaer.

Sammen med hvilket køn skal transkønnede konkurrere i sport?

Nu har Det Britiske Triatlonforbund givet deres bud på en løsning.

Onsdag bekræfter de, at de laver en 'åben' kategori, hvor mænd, kvinder, transkønnede og non-binære kan konkurrere mod hinanden.

Det skriver BBC.

Samtidig må personer, der udelukkende er blevet født som kvinder, deltage i kvindernes kategori.

Den nye kategori bliver aktuel i konkurrencer, hvor der er præmiepenge og rangliste-point på spil.

- Retfærdighed er altafgørende i konkurrencer, og vores sport er kønsopdelt, siger Andy Salmon, der er direktør for Britisk Triatlon.

- Vi tror på, det her er den rette løsning for triatlon i Storbritannien og det rette tidspunkt at gøre det. Vi er overbeviste om, at den er juridisk robust.

Forbundet har taget beslutningen på baggrund af en undersøgelse blandt 3000 af dets medlemmer. Her støttede 80 procent af respondenterne op om forslaget.

Ifølge Andy Salmon kender han ikke til transkønnede elite-triatleter i Storbritannien.

- Men vi ville ikke vente på, at det blev et problem, før vi prøvede at finde en løsning, siger direktøren.

