Trodsede styret i Iran: Nu er hun flygtet

Et billede af den iranske skakspiller Sara Khadem vakte for få dage siden opsigt over hele verden.

Under VM i lynskak i Kazakhstan spillede hun uden hijab, som ellers er påbudt ved lov i hjemlandet.

Nu er den 25-årige skakspiller, sammen med sin familie, flygtet til Spanien af frygt for konsekvenserne, hvis hun vender tilbage til Iran.

Det skriver den store spanske avis El País.

Foto: Pavel MikHeyev/Ritzau Scanpix

Fravalget af hijabben betragtes som en åbenlys støtte af protesterne mod styret i Iran, der er kritiseret for kraftig kvindeundertrykkelse.

Siden 22-årige Mahsa Aminis døde i det iranske moralpolitis varetægt i september, har der været voldsomme demonstrationer for kvinders rettigheder i Iran.

Som symbol på utilfredsheden har iranske kvinder blandt andet fjernet og brændt deres hijabber eller klippet deres hår helt af.

Sara Khadem er langt fra den første sportsudøver fra Iran, der viser sin utilfredshed med de ting, der foregår i Iran.

Tilbage i oktober deltog den iranske klatrer Elnaz Rekabi i en konkurrence i Sydkorea, hvor hun lod håret hænge frit. Senere forklarede hun, at det ikke havde været med vilje og undskyldte - men ifølge flere medier var det regeringen, der havde tvunget hende til det.

Under VM i Qatar var der også tydelige protester både blandt de iranske fans og landsholdsspillere.

Forud for Irans åbningskamp mod England udspillede der sig rørende scener, hvor samtlige spillere nægtede at synge med på den iranske nationalmelodi.

