For et år siden havde den tidligere floorball-spiller Peter Fischerström en forfærdelig sommer.

Han kæmpede en hård kamp mod kræft og en galoperende dødsangst.

Det fortæller han nu til Frederikssons innebandy-podcast.

Den 46-årige tidligere floorball-spiller har en lang karriere bag sig, hvor han både vandt guld med AIK og Forudden og spillede 106 landskampe for Sverige.

Fischerström sluttede sin karriere tilbage i 2013.

Tumor vejede 5,8 kilo

I juni sidste år var der dog dårligt nyt til den svenske stjerne, da han fik beskeden om, at han havde fået kræft.

Sidste år fik konstateret kræft. Walter Bieri/Ritzau Scanpix

- Nu går det godt, men jeg blev opereret for kræft for et år siden. Jeg havde en tumor på 5,8 kilo i maven, som de fandt i juni 2019, siger han i podcasten og tilføjer:

- Så det var en sommer med dødsangst.

Med Fischerströms aktive livsstil kom det som et chok for ham, da han sidste år måtte indse, at han ikke var så frisk, som han tænkte.

- Det var helt usandsynligt at gå fra at tro, at man er helt frisk til at tro, at man skal dø, fortæller han.

Nye røntgenbilleder i næste uge skal vise, om han er helt fri fra kræft. Og selvom det var en ondartet tumor, så regner han ikke med, at kræften er kommet tilbage, slår han fast.

Indhentet af fortiden

Her er Tourens uheldigste mand

Afsløret i dokumentar: - Agenten kontrollerer alt