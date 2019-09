Tv-kommentator hårdt ramt: - Mest chokerende nogensinde

Den norske skikommentator Andreas Stabrun Smith er i chok over Halvard Hanevolds dødsfald

Tirsdag kom det frem, at den norske skiskydningslegende Halvard Hanevold døde blot 49 år gammel, og den norske ski-kommentator på NRK Andreas Stabrun Smith begræder tabet af tabet af Hanevold.

- Det er det mest chokerende, jeg nogensinde har hørt, siger Andreas Stabrun Smith til norske Budstikka.

Andreas Stabrun Smith og Halvard Hanevold var i mange år kolleger på den norske tv-station NRK, hvor de sammen rejste verden rundt for at kommentere skiskydning. Derfor havde den norske ski-kommentator også et helt særligt forhold til den afdøde skilegende.

Og Stabrun Smith husker Halvard Hanevold som et godt menneske, man altid kunne snakke med.

- Han var en rigtig god fyr og en anderledes sportsudøver, der altid var sjov at tale med. Halvard var meget social og behagelig. Han var et interessant menneske at være sammen med, siger den norske skikommentator.

Artiklen fortsætter under billedet:

Halvard Hanevold nåede i sin aktive karriere at vinde OL-guld tre gange. Foto: Samuel Kubani/Ritzau Scanpix

Faktisk havde det norske kommentator-par udsigt til at skulle kommentere deres tiende skiskydnings-sæson sammen, og så sent som i sidste uge arbejdede de sammen i Frankrig.

- Det sidste. vi sagde til hinanden, var, 'tak for turen, vi ses til vinter.'

Andreas Stabrun Smith husker derfor også tilbage på alle minderne, han har delt med Halvard Hanevold, både som kollega og som sportsudøver.

- Der er så mange flotte minder. Jeg har kommenteret Halvard vinde OL-guld i Vancouver, da han satte alt ind for at vinde stafetten i sin sidste sæson som aktiv, og det klarede det, siger han.

- Som kollega tænker jeg tilbage på alle de hyggelige samtaler, vi havde, efter vi havde sendt, for der tog vi det helt med ro og fik noget mad og drikke sammen, siger han.

I sin aktive karriere nåede Halvard Hanevold blandt andet at vinde guld ved OL hele tre gange, mens det også blev til fem gange VM-guld for den norske legende.

Se også: Eftersøgt med droner: OL-helt fundet omkommet

Se også: Norsk OL-helt død: Han blev kun 49 år