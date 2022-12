Tv-station undskylder stjernens opførsel

Sky Sports undskylder for den opførsel, som Gerwyn Price udviste på tv under VM i dart

Gerwyn Price spillede sig sikkert videre ved PDC-verdensmesterskabet i dart, men det er alligevel verdensetterens dårlige opførsel under kampen mod Jose de Sousa, der har stjålet fokus.

Endda i en sådan grad, at tv-stationen Sky Sports nu har følt sig nødsaget til at udsende en undskyldning. Det skriver Daily Star.

Under kampen missede waliseren en 180'er, hvilket fik ham til at lægge tungen i sin underlæbe og gestikulere på en måde, der kan virke stødende over for handicappede.

Det fangede tv-kameraerne naturligvis, og du kan se klippet øverst i artiklen.

Gerwyn Prices opførsel fik lynhurtigt folk til at fare i flint, og derfor følte Sky Sports, at en undskyldning var på sin plads.

Price slog Jose de Sousa 4-1 og er klar til kvartfinalen nytårsdag, hvor Alan Soutar eller Gabriel Clemens venter.

Gerwyn Price vandt verdensmesterskabet for to år siden og er førsteseedet i turneringen.

VM-finalen spilles 3. januar, og sejrherren kan sætte 4,2 millioner kroner ind på bankbogen.