Tvinges til at tabe: Helt land udelukket

Det Internationale Judoforbund (IJF) udelukker Iran fra alle internationale stævner, fordi iranerne nægter at dyste mod israelske judokæmpere.

Iranerne blev i september midlertidigt spærret, mens IJF undersøgte forlydender om, at Iran havde tvunget en af sine udøvere til at tabe en kamp ved VM med vilje for at undgå at møde en israelsk modstander i næste runde.

- I henhold til hændelserne ved VM i Tokyo 2019 er den endelige udelukkelse af Irans Judoforbund hermed slået fast, oplyser IJF i en erklæring.

Saed Mollaei fra Iran vandt VM-bronze i 2017 - nu er alle iranere udelukket, fordi de ikke anerkender Israel. Foto: Tibor Illyes/Ritzau Scanpix

Sagen kredser om den iranske judokæmper Saeid Mollaei, der ifølge nyhedsbureauet AFP har afsløret, at han blev beordret til at lade sig tabe i VM-semifinalen i klassen op til 81 kilo.

Ordren skulle ifølge Mollaei være kommet fra Irans Judoforbund og landets olympiske komité. Judoforbundet afviser dog at have udstukket en sådan ordre.

Udelukkelsen står ved magt, indtil "Irans Judoforbund udsteder stærke garantier for, at man vil respektere IJF-reglerne og acceptere, at forbundets atleter kæmper mod israelere".

