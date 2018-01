Ubegribelig EM-skandale: Kårer forkert guld-vinder

Haralds Silovs var den første til at krydse målstregen efter 16 runder og kunne egentlig med rette kalde sig Europamester på fællesstarten ved weekendens langbane-EM i speed skating i Rusland i byen Kolomna.

Men den 31-årige lettiske skøjteløber fortsatte uden betænkeligheder ud på 17 omgang. Altså en ekstra og i realiteten ligegyldig omgang. Og det samme gjorde resten af feltet.

Men denne gang var det den 28-årige hollænder Jan Blokhuijsen, der kunne triumfere som første mand over målstregen efter den kollektivt valgte ekstra omgang. Og Haralds Silovs sluttede uheldigvis og temmelig bittert på en sølle 11. plads.

Altså direkte fra triumfator til chok-placering. Og sejrens sødme blev erstattet af den bitre erkendelse. En rådvild dommerjury valgte tilmed at lade resultaterne fra den 17. omgang tælle.

- Det er en helt uforståelig løsning. Der bliver gået en runde for meget, og så giver de medaljerne til dem, som er gået en runde ekstra, efter løbet reelt set er færdigt. Det er jo helt ubegribeligt, og det er ganske enkelt en total skandale, siger NRK’s ekspert Even Wetten.

Silovs: - Jeg burde være vinderen

Den stærke lettiske skøjteløber ærgrede sig forståeligt nok over bommerten, brøleren – kald det, hvad du vil – men over for norske NRK mente han dog stadig, at han var den retmæssige vinder af løbet:

- Der opstod en misforståelse undervejs i løbet. Hvis du kigger en gang på reglerne, så skal jeg altså være vinder af løbet, sagde Haralds Silovs, der rent faktisk forsøgte at indberette en klage over juryens tvivlsomme afgørelse af løbet.

Men der var dog bare et enkelt og yderst bizart problem …

- Vi prøvede at klage, men det kræver samtidig, at du har 200 schweizerfranc på dig i kontanter. Det kan ikke være nogen anden valuta, så i sidste ende fik vi ikke indberettet en protest, lød det fra den tydeligt skuffede lette.

Den 28-årige hollænder Jan Blokhuijsen vandt guld, mens italienske Andrea Giovanni vandt sølv og russiske Ruslan Zakharov vandt bronze. Foto: Pavel Golovkin/AP

Blokhuijsen er uenig

Til gengæld var den hollandske sejrherre Jan Blokhuijsen ikke overraskende vældig tilfreds med sin EM-guldmedalje. Og selvfølgelig – fristes man til at sige – var juryens beslutning i hans øjne den eneste rigtige afgørelse:

- Det er den eneste logiske afgørelse. Arrangørerne havde ikke deres ting i orden, men derfor kan du ikke straffe løberne, mente Jan Blokhuijsen ifølge norske Dagbladet.

Italienske Andrea Giovanni vandt sølvmedalje i løbet, mens russiske Ruslan Zakharov vandt bronze.

- Jeg havde ikke lyst til at blive Europamester på den måde, sagde Haralds Silovs om Jan Blokhuijsens guldmedalje.

Haralds Silovs er også kvalificeret til vinter-OL i Pyeongchang i Sydkorea, hvor han stiller til start i fire distancer. Der kan han passende få revanche.

- Det er synd for ham

Letten gik direkte i omklædningsrummet efter løbet for at falde til ro efter et hektisk løb. Flere deltagere kom hen for at ønske tillykke med ’sejren’, men på resultatlisten var han fortsat blot nummer 11.

- Det er synd for ham. Han har ikke et hav af mennesker rundt om sig, som kan hjælpe ham med at protestere. Lad os håbe, det hele bliver ordnet på den helt rigtige måde, men dette fremstår godt nok som en giga-skandale, sagde NRK-eksperten Even Wetten.

- Fejlen sker jo, da alle løberne allerede er i mål (efter 16. omgang, red.). Der var blevet ringet med klokken for sidste omgang forinden. Med denne afgørelse siger juryen jo, at de ikke accepterer vinderen. For mig er det helt uforståeligt, fortsatte han.

