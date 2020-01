Uenig med kæresten: Hvem skal på knæ?

Den danske speedwaykører synes, at det er kærestens opgave at gå på knæ

- Vi kan ikke blive enige om, hvem der skal ned på knæ.

Den tre-dobbelte verdensmester Nicki Pedersen har næsten scoret kæresten igennem 2 1/2 år Natascha Hoe.

Foreløbigt har parret boet under et halvt år under det samme tag i Nicki Pedersens milliondyre villa på bygrænsen mellem Middelfart og Strib lige ned til Lillebælt.

Det næste skridt i form af et bryllup er lige nu til diskussion, fordi parret ikke kan er enige om, hvem der skal ned på knæ.

- Jeg mener, at det er Natascha, afslørede mandschauvinisten Nicki Pedersen, der i en alder af 42 år mener, at han har fundet en snedig vej tilbage til VM-serien.

Han stiller til start i EM-serien over fire afdelinger, hvor EM-vinderen vil få tildelt en plads i VM-feltet i 2021.

Så skulle den ged være barberet, og Nicki Pedersen kan lige som en anden mangedobbelt verdensmester Greg Hancock vise, at man sagtens kan give den gas efter at have rundet fyrre, fed og færdig.

Nicki Pedersen med kæresten Natascha Hoe. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

