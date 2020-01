Uhyggelige afsløringer: 13-årige piger opfordret til doping

Tysk tv har lavet en ny dokumentar, der ikke er alt for positiv for vægtløftning-sporten

Tysk tv har de senere år stået bag adskillige doping-afsløringer i sportsverdenen, og nu er de klar med endnu et program i rækken.

I ARD-programmet Secret Doping - Lord of the Lifters afslører de problematiske forhold i vægtløftning. Således har halvdelen af de 450 medaljetagere ved VM og OL mellem 2008 og 2018 ikke været testet uden for konkurrence i det år, hvor de stod på podiet.

I programmet deltager også den thailandske vægtløfter Siripuch Gulnoi, der vandt OL-bronze i 2012 og har indrømmet doping.

- Stofferne gav mig kæber og overskæg som en mand, siger hun blandt andet.

- De ansvarlige kunne ikke være mere ligeglade med vores helbred, forklarer hun videre.

Hun afslører på uhyggelig vis, at nogle piger i Thailand helt ned til 13 år blev opfordret til at bruge doping og også gjorde det for at forberede sig til nationale konkurrencer.

Afsløringerne har fået Den Internationale Olympiske Komité til at reagere. De kalder afsløringerne for 'meget alvorlige og bekymrende'.

Surodchana Khambao, P. Jaroenrattanatarakoon, Siripuch Gulnoi, Udomporn Polsak og Sukanya Srisurat er alle succesfulde thailandske vægtløftere gennem de seneste år. Fotos: Darren Whiteside, Oleg Popov, Koji Sasahara, Mike Groll, Stoyan Nenov, Ritzau Scanpix

Lukker døren: - De skal ikke vise så meget hud

Så sent som fem dage før jul blev den ukrainske vægtløfter Oleksiy Torokhtiy knaldet for doping og frataget OL-guldmedaljen helt tilbage fra 2012.

I 2016 begyndte IOC nemlig at genåbne dopingprøver helt tilbage fra 2008, og ukraineren er den femte guldvinder, der har fået frataget medaljen, og mere end 50 vægtløftere er blevet diskvalificeret på baggrund af doping.

Det Internationale Vægtløftningsforbund tager ifølge The Guardian programmet alvorligt.

- Midt i en række af uberettigede påstande og modbeviste rygter, der stammer helt tilbage fra 2008, så ser der ud til at være friske oplysninger, der kan være nyttige i bestræbelserne på at fremme og beskytte en ren vægtløfning-sport, lyder det.

- Vi er isæt bekymrede over afsløringerne om, hvad der måske har været af systematisk doping af yngre atleter, lyder det fra forbundet.

Tv-kanalen er også i besiddelse af dokumenter, der viser, hvordan 35 millioner kroner fra IOC til Det Internationale Vægtløftningsforbund blev overført til to schweiziske konti, som kun vægtløfternes præsident Tamas Ajan havde adgang til.

Vægtløftning var på OL-programmet allerede i 1896 ved den første udgave af de Olympiske Lege, men IOC har truet med at pille vægtløftning af programmet fra 2024.

I første omgang blev det ved en trussel, men den nye dokumentar fra tysk tv er næppe med til at forbedre vægtløftnings chancer for en fremtid på OL-programmet.

