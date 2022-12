Ulykke i VM-hal: Mindst 27 såret efter tribunekollaps

En tribune styrtede sammen under en basketball-kamp i Hassan Moustafa Sports Hall i Kairo. Hallen blev brugt til håndbold-VM sidste år

Mindst 27 personer blev juleaftensdag såret, da en tribune styrtede sammen under en basketball-kamp mellem Al-Ahly og Ittihad Alexandria i den egyptiske hovedstad Kairo.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Heldigvis er ingen så alvorligt tilredt, at de er i livsfare.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Hossam Abdel-Ghaffar, som er talsmand for det egyptiske sundhedsministerium, har de fleste af de sårede pådraget sig brækkede knogler. Flere er bragt på hospitalet.

Ulykken skete i Dr. Hassan Moustafa Sports Hall, som måske ringer en klokke. Den hal blev således brugt flittigt ved herrernes VM-slutrunde i Egypten sidste år - og så er den opkaldt efter den nuværende IHF-præsident Hassan Moustafa. Nikolaj Jacobsens tropper spillede dog ikke i hallen under VM, som Danmark endte med at vinde efter finalesejr over Sverige i en anden hal i Kairo.

Ifølge det egyptiske sportsministerium kollapsede tribunen på grund af et stormløb fra Ittihads tilhængere. Kampen blev omgående afblæst og ikke genoptaget.

Det er ikke helt uset med stadionulykker i Egypten. I 2012 døde mere end 70 mennesker på et fodboldstadion i Port Said i en af de værste ulykker i forbindelse med en fodboldkamp nogensinde.

Og i 2015 var den også gal i Kairo, da 22 fans døde uden for et stadion efter sammenstød med politiet.