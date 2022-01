Undertippet englænder og farverig skotte mødes i dart-finale

Englænderen Michael Smith og skotten Peter Wright skal møde hinanden i finalen ved VM i dart i London mandag.

Det står klart, efter at de begge spillede sig videre fra semifinalerne søndag.

I aftenens første opgør var der lagt op til et brag af en kamp, da Michael Smith og den anden hjemmebanefavorit James Wade stod over for hinanden.

Kampen blev dog en temmelig ensidig affære, da niendeseedede Michael Smith hurtigt bragte sig foran 5-1 i sæt, inden han efter et par reduceringer fra James Wade afgjorde kampen i niende sæt ved at gøre det til slutstillingen 6-3.

Der blev i semifinalerne spillet bedst af 11 sæt, hvorfor første spiller til seks sæt vinder kampen.

Søndagens sene semifinale var også en dyst mellem to landsmænd, da skotterne Peter Wright og Gary Anderson stødte sammen.

Peter Wright, der ligger nummer to på verdensranglisten, var på forhånd udråbt som favorit mod sjetteseedede Anderson, og den værdighed levede han op til ved at vinde 6-4.

Lige som i den første semifinale var der aldrig for alvor tvivl om udfaldet, da Peter Wright førte kampen fra start til slut.

Wright, der vandt VM i 2020, er en af turneringens mest farverige spillere med sin karakteristiske hanekam, malede ansigt og det selvvalgte kælenavn 'snakebite'. Han får nu chancen for at vinde VM for anden gang i sin karriere.

Engelske Michael Smith kan vinde turneringen for første gang i sin karriere efter at være kommet på en andenplads ved VM i 2019.

Vinderen af VM i dart kan sætte 500.000 pund svarende til godt 4,4 millioner kroner ind på bankbogen.