Ups! Hvad laver den iPhone?

Den dominikanske baseball-spiller Rodolfo Castro kan komme til at punge ud for at tage en mobiltelefon med på banen under opgøret mellem Pittsburgh Pirates og Arizona Diamondbacks.

Hans hold, Pittsburgh Pirates, tabte MLB-kampen med 6-4, men det var ikke resultatet, der stjal de store overskrifter.

Det gjorde Pirates-spilleren Rodolfo Castros telefon derimod, da han tirsdag aften kastede sig mod tredje base.

For mens Castro gled på maven, gled hans iPhone ud af baglommen og slog halvanden kolbøtte, inden den landede ved siden af Castro selv.

Den 23-årige baseball-spiller opdagede ikke selv, at hans telefon var kommet på afveje, før en dommer gjorde ham opmærksom på det.

Se den flyvende iPhone herunder.

Efter kampen var det en noget brødebetynget dominikansk baseball-spiller, der forklarede sig.

- Jeg tror ikke, at der er nogen professionel boldspiller, som nogensinde ville gå ud på banen med intentionen om at medbringe en mobiltelefon.

- Det er forfærdeligt, at det skete for mig. Det var selvfølgelig meget utilsigtet, sagde Rodolfo Castro efter kampen ifølge Guardian.

Han forklarede senere, at han havde glemt alt om telefonen, da han puttede sin handske i baglommen.

Misseren kan medføre en bøde til Castro.

Organisationen bag baseball i USA, MLB, har tidligere slået hårdt ned på brugen af teknologi under baseball-kampe.

De tidligere amerikanske World Series-mestre, Houston Astros, blev fanget i at bruge live-billeder til at opsnappe modstanderens håndsignaler under deres mesterskabssæson i 2017.

Det førte senere til suspendering af Astros' daværende direktør Jeff Luhnow og træner A. J. Hinch, som begge blev udelukket i hele 2020-sæsonen.

Houston Astros blev ligeledes idømt en bøde på 5 millioner dollars (36,2 mio. kr.).

