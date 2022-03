USA's idrætschefer vil have Rusland udelukket fra PL

Står det til USA's Olympiske og Paralympiske Komité (USOPC), er ingen atleter eller ledere fra Rusland eller Hviderusland til stede ved de paralympiske vinterlege, som begynder fredag i denne uge.

Som konsekvens af russernes invasion af Ukraine er der fra flere sider blevet lagt massivt pres på at udelukke russerne og hviderussere fra sportsverdenen.

Mandag opfordrede Den Internationale Olympiske Komité (IOC) alle idrætsforbund og arrangører af sportsbegivenheder til at udelukke de to nationers atleter.

Eller som minimum sørge for, at de konkurrerer under neutralt flag uden nationale farver eller symboler.

- USA's Olympiske og Paralympiske Komité og dens atletråd støtter op om IOC og det globale olympiske samfund om en total udelukkelse fra international deltagelse i sport.

- Det skal gælde med det samme og inkludere de paralympiske vinterlege i 2022 i Beijing for russiske og hviderussiske atleter og ledere, lyder det i en udtalelse.

De paralympiske lege begynder på fredag i Kinas hovedstad.

Endnu har Den Internationale Paralympiske Komité (IPC) ikke meldt noget ud om, hvorvidt atleterne fra Rusland og Hviderusland bliver udelukket.

Ruslands atleter står i forvejen til at kæmpe som neutrale atleter, fordi landet er i gang med at afsone en karantæne for manipulation af dopingdata.

- Mens verden med rædsel ser de skamløse russiske angreb på uskyldige mennesker og atleter fra Ukraine, er det her den eneste acceptable handling, indtil freden er blevet genoprettet, skriver USOPC.

Flere sportsforbund har allerede taget affære selv og udelukket de to lande.

Både Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har udelukket de to nationers klubber og landshold fra alle turneringer.

Det koster blandt andet Ruslands herrelandshold muligheden for at kvalificere sig til VM.

Natten til tirsdag dansk tid meddelte Det Internationale Rugbyforbund, at Rusland og Hviderusland er blevet suspenderet på ubestemt tid.