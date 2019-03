Utro før forlovelse: Ville have trekant med playboy-model

Den tidligere baseball-stjerne Alex Rodriguez, også kendt som A-Rod, gik i marts måned på knæ foran kæresten gennem to år, Jennifer Lopez, og tilbød hende en ring, der efter sigende skulle koste mere end 30 millioner kroner.

Et par måneder forinden havde han angiveligt ageret tumpenakket liderbuk i topklasse, da han via Whats-App ihærdigt forsøgte at overtale den britiske playboy-model Zoe Gregory til en trekant, som hun skulle finde veninder, der ville deltage i.

Den barmfagre britiske Playboy-model vil have Alex Rodriguez til at stå til ansvar for sin idiotiske opførsel. Foto: PPLF/Ritzau Scanpix

Det fortæller Zoe Gregory nu selv ifølge Dailymail og inviterer samtidig Jennifer Lopez til at kontakte hende, hvis hun ønsker at se de ret så afslørende beviser.

For A-Rod, der tre gange i sin aktive karriere blev kåret til den mest værdifulde spiller i Major League Baseball, tilhører tilsyneladende gruppen af mænd, der regner med at fremmede kvinder havner i en form for penis-hypnose, når man sender dem billeder af sine ædlere dele.

Zoe Gregory påstår i hvert fald at ligge inde med både lumre beskeder og dick-pics, som hun altså hellere end gerne vil vise til Jennifer Lopez, skulle hun ønske at se dem.

- J-Lo er fantastisk og fortjener ikke det her. Mens han gjorde sig klar til at fri til hende, bad han mig om sex-videoer, forlangte at vi skulle mødes, og at jeg lavede aftaler med andre piger.

- Han opførte sig som en beskidt hund, siger Zoe Gregory.

Parret har siden forlovelsen flittigt delt billeder på Instagram af både frieriet, ringen og ikke mindst et lykønskningsbrev fra ingen ringere end Barack Obama. Men den polerede idyl er altså nu blevet udfordret

Zoe Gregory i den lyseblå kjole poserer sammen Hugh Hefner og fem af hans andre 'kærester' i Las Vegas. Foto: Ethan Miller/Ritzau Scanpix

Hverken Alex Rodriguez eller Jennifer Lopez har indtil nu reageret offentligt på beskyldningerne eller invitationen til at læse beskederne fra Zoe Gregory.

Men det kan umiddelbart være svært at forestille sig, at den smukke amerikanske sangerinde ikke har overvejet at kontakte den blonde brite. Om ikke andet for at få vished om, hvorvidt hendes forlovede er et offer for ondsindede rygter, eller om hun er på vej ind i et ægteskab med en mand, som har svært ved at se forskel på loyalitet og liderlighed.

Alex Rodriguez indstillede sin aktive karriere som baseball-spiller i 2016 efter 22 sæsoner i Major League Baseball. Han ligger nummer fire på listen over spillere, der har lavet flest home-runs nogensinde og har modtaget et hav af priser for sine sportslige bedrifter gennem alle årene.

Han har dog også været hovedperson i en dopingskandale, som i 2013 førte til, at han blev idømt en rekord-straf på hele 211 spilledages karantæne.

Han sluttede karrieren i New York Yankees, som han repræsenterede fra 2004, til han gik på pension.

