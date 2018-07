Utro med 26-årig: Engelsk stjerne opdaget af konen

På overfladen lignede de det perfekte par. Rampelyset elskede dem, og alt virkede til at køre på skinner. Men tilværelsen er blevet vendt op og ned for den 33-årige rugbystjerne Ben Foden, der indtil for nylig dannede par med den irske sangerinde Una Healy.

Foden, der i en årrække har været en af Englands mest prominente rugbyspillere, er netop skiftet til den amerikanske klub Rugby United New York, og her var det planen, at hans kone gennem de seneste seks år samt parrets to børn skulle følge med.

Men den plan er nu afblæst, skriver blandt andre Daily Mail.

Ben Foden har i ti år spillet for Northampton Saints, hvor han har været en af de bedst lønnede. Foto: ALL OVER PRESS

For konen Una Healy, der er kendt fra pigebandet The Saturdays, har fanget Foden i at være hende utro. Foden har angiveligt haft en affære med en 26-årig kvinde ved navn Becky Milne. De to skulle have fundet sammen ved en fest, hvor alkoholen tilsyneladende spillede ind.

- Jeg kan bekræfte, at Una og Ben er blevet separeret. Hun er i Irland hos sin mor med børnene, og der vil ikke komme yderligere kommentarer, citerer The Sun Una Healys talsmand for at sige.

Ifølge Daily Mail fandt Healy SMS-beskeder på Fodens telefon, der indikerede, at han ikke var hende tro, og angiveligt har hun hørt rygterne i længere tid. Derfor konfronterede hun sin mand, og det viste sig at blive enden på ægteskabet mellem de to. Det er blot en uge siden, at man kunne se parret fejre Fodens fødselsdag på Instagram.

Happy Birthday @ben_foden x A post shared by Una Healy (@unahealy) on Jul 22, 2018 at 2:25am PDT

Parret blev gift i 2012 efter fire års kæresteri. Angiveligt er planen fortsat, at Ben Foden flytter til New York for at fortsætte sin karriere.

