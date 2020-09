Utrolig gestus går verden rundt

- Unger, hør efter i sprog-klassen, ellers risikerer I at ende med at ligne et fjols foran hele verden.

Triatleten James Teagle afslutter en opsigtsvækkende Instagram-opdatering med ovenstående sætning, som han har efterfulgt af en emoji, der knækker sammen af grin.

For det var hans manglende sprogkundskaber, der 13. september bragte ham på tynd is under triatlonstævnet 2020 Santander Triathlon i Spanien. Mod slutningen af løbet, hvor han lå på tredjepladsen, løb han ganske enkelt forkert, fordi han læste skiltene forkert.

Efter 50 meter gik det op for ham, og han måtte omgående vende om bare for at se rivalen Diego Mentrida have indhentet ham. De sidste meter kæmpede de side om side for at komme først over stregen. Da James Teagle tumlede ind i en bande, var det game over for briten.

Troede han.

Men Mentrida var af en anden opfattelse. Inden han nåede målstregen, stoppede han og vendte sig mod den desillusionerede Teagle, der havde erkendt sit nederlag.

Mentrida blev stående, mens Teagle halsede efter og til sidst indhentede ham. De gav hinanden hånden, hvorefter Teagle kunne løbe først over målstregen som treer i løbet. Mentrida endte på den ligegyldige fjerdeplads.

- @diegomentrida gjorde det uventede, skriver Teagle på Instagram.

- Han viste utroligt sportsmanship og integritet. Et tv-klip af det er nu gået verden rundt. Moralen i denne fortælling er, at sportsmanship er en højt værdsat egenskab, skriver han tilsat endnu en glad emoji.

Mentrida fik i første omgang ikke så meget ud af stævnet resultatmæssigt, men hvad der manglede i medaljer og resultater til cv’et, høstede han i stedet i anerkendelse langt ud over sin egen sportsgren.

Det er ganske enkelt væltet ind med rosende ord fra ind- og udland. Her ses fodboldmålmændene Iker Casillas og Adriáns tweets, men det er bare et lille udpluk af reaktionerne.

Selv tager hovedpersonen det stille og roligt og skriver på Instagram:

- Det er noget, mine forældre og min klub har lært mig, siden jeg var lille. Efter min mening skal det betragtes som en normal situation.

- Jeg troede aldrig, at noget som dette ville nå så langt ud og blive gengivet i så mange medier. Men det er overvældende at få så meget kærlighed, skriver Mentrida.

Foto: ITV/Shutterstock

- Da jeg så, at han missede ruten, stoppede jeg bare. James fortjente den medalje, sagde Mentrida til Eurosport umiddelbart efter løbet og tilføjede, at han i øvrigt ville gøre det igen, hvis situationen skulle opstå.

Løbet blev i øvrigt vundet af Javier Gomez Noya, der kaldte Mentridas opførsel for ’den bedste i historien’.

Ifølge avisen El Mundo blev Mentrida efterfølgende tildelt en æres-tredjeplads i løbet af arrangørerne bag løbet. Med det fulgte 300 euro – svarende til 2232 kroner.