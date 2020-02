Vægtløftningsballade: Transkvinde knuser alle

Transkvinden Laurel Hubbards imponerende præstationer i vægtløftning har endnu engang sat gang i en kilden debat.

For transkvinders mandlige fysik og berettigelse i kvindelige sportsgrene er et emne, der kan få stærke meninger til at brydes.

For Hubbard er i hvert fald blevet genstand for stor debat. Den kvindelige vægtløfter var biologisk mand og mandlig vægtløfter indtil 2012. Siden har hun nået helt til top i den kvindelige ende af den fysisk krævende disciplin, som hun vandt to ud af tre guldmedaljer i ved sidste års Pacific Games.

Blandt andet ved at løfte 268 kg i kategorien +87 kg Total. Det er et stykke fra verdensrekorden, som den regerende verdensmester fra Kina, Li Wenwen, ligger inde med.

Australsk løbelegende raser

Alligevel har det nu fået flere til at sætte spørgsmålstegn ved Hubbard og andre transkvinders ret til at deltage i idrætten, blandt andet forud for OL til sommer, som Hubbard meget vel kan kvalificere sig til.

Blandt andet den prominente tidligere australske mellemdistanceløber Tamsyn Lewis, der mener, at diskussionen skal tages, inden det løber for løbsk.

- Hvis vi ikke tager et standpunkt nu, hvad skal der så ske med de kvindelige sportsdiscipliner? spurgte hun.

- Der er mange, der er bange for at gå ud og sige noget om det her på grund af politisk korrekthed, sagde hun i samme ombæring.