Vækker opsigt: - Er det ikke forbudt?

Ruslands flag er forbudt i to år i sportssammenhæng, men det problem er løst ret nemt til sommerens OL

Rusland er i øjeblikket udelukket fra al sport i to år frem til december 2022 som følge af manipulation med doping.

Det betyder, at landets sportsfolk ikke kan høre landets nationalsang og heller ikke må stille op under russisk flag.

Nu er russernes OL-tøj, så blevet præsenteret, og det virker umiddelbart en anelse provokerende, og der bliver gået lige til grænsen.

Tøjet har naturligvis farverne hvid, blå og rød, men det virker som en tanke, at farverne er placeret i store massive områder, så det ligner nationens flag.

- Åh se. Den russiske OL-uniform ligner et kæmpe russisk flag. Var det ikke det russiske flag, der var forbudt til OL?, skriver New York Times-journalisten Tariq Panja på Twitter.

Præsidenten for russernes olympiske komité, Stanislav Pozdnyakov, griner da også godt i skægget.

- Man behøver ikke nogen særlig god fantasi. Det er åbenlyst, at vores flag er let at se på disse dragter, siger han ifølge AP.

Flere internationale medier omtaler russernes tøj som en hån mod det internationale antidopingagentur WADA.

Der skal ikke meget fantasi til, lyder det fra russerne selv. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/Ritzau Scanpix

OL afholdes fra 23. juli til 8. august i Tokyo, og russernes tøj er blevet godkendt af den internationale olympiske komité.

Under vinterens VM i langrend måtte en russisk lederbil dækkes til, så det russiske flag ikke kunne ses.

Og ved VM i skiskydning fik flere løbere advarsler, fordi de havde russiske flag på deres sociale medier.

