Vækker opsigt: Lænker sig til kurven

For anden kamp i træk er et opgør i verdens bedste basketball-liga, NBA, blevet afbrudt af en kvindelig aktivist

Tidligere på ugen var det 'Glue Girl', der limede sig fast til gulvet midt under under en NBA-kamp, og sent lørdag aften var den så gal igen, da en medsammensvoren lænkede sig fast til kurven.

Dermed måtte spillerne fra Minnesota Timberwolves for anden kamp i træk se sig midlertidigt afbrudt.

Denne gang skete det i anden quarter af den første slutspilskamp mod Memphis Grizzlies, hvor kvinden - ligesom 'Glue Girl' - var iført en T-shirt med teksten 'Glen Taylor roasts animals alive' (Glen Taylor griller levende dyr, red.).

Foto: Justin Ford/Ritzau Scanpix

De to kvinder kommer fra organisationen Direct Action Everywhere, der også har påtaget sig ansvaret for den seneste protest.

Aktionerne skyldes, at Minnesota Timberwolves' ejer, Glen Taylor, ejer en kyllingefarm, hvor aktivistgruppen ikke mener, at dyrene bliver behandlet ordentligt.

Direct Actions Everywheres egen undersøgelse viser således, at Glen Taylors kyllingefarm ifølge dem har udført masseslagtning af 5,3 millioner kyllinger efter et udbrud af fugleinfluenza.

Disse kyllinger skulle ifølge aktivistgruppen være blevet slået ned med en metode, hvor man lukker al ventilation, og derefter bruger varme, damp og kuldioxid til at slå kyllingerne ihjel. Organisationen hævder samtidig, at flere høns overlevede og efterfølgende blev begravet levende.

Foto: Christine Tannous/Ritzau Scanpix

Det var det, som Alicia Santurio - nu døbt 'Glue Girl' - protesterede mod tidligere på ugen ved at lime sig fast til guvlet, og som Zoe Rosenberg nu også har protesteret mod ved at lænke sig fast til kurven, mens en spiller stod klar til at kaste et straffe.

Til sidst blev hun klippet fri og båret væk fra banen.

Kvindernes mål med protesterne er at få Glen Taylor til at afbryde sit ejerskab over holdet. Direct Action Everywhere opfordrer ham desuden også til at donere de penge, han har fået som erstatning for sygdomsudbruddet, til velgørenheden.

Kampen endte i øvrigt med en en Minnesota Timberwolves-sejr på 130-117.

