Vandt VM - nu husker han ingenting

Han er 42 år og verdensmester, men kan ikke huske det.

Det blev til 73 landskampe for England og mere end et årti i den bedste engelske række for rugbystjernen Steven Thompson - men prisen har været dyr.

Han er nemlig diagnosticeret med demens og fortryder sin karriere.

- Det er rugbyen, der har sendt mig ud i det her. Nogle mennesker går efter rampelyset, men det har jeg aldrig gjort. Jeg ville hellere bare have haft et normalt liv, siger Thompson til The Guardian.

Tilbage i tiden var der mere at grine ad for rugbystjernen. Foto: Mark Baker/Ritzau Scanpix

Det var i 2003, at han blev kåret til en af verdens tre bedste spillere, førte England til VM-guldet og var hos dronningen for at blive hædret med en MBE.

Han har aldrig set succesen på tv før for nylig.

- Det var som at se England spille nu. Bortset fra, at jeg var der. Jeg kan slet ikke huske at have været der. Ærlig talt kender jeg ikke resultaterne fra nogen af kampene, siger Thompson.

Han undrer dig over, hvorfor han brugte alle disse år på sporten.

- Jeg er endt med ingenting. Ikke engang minderne. Jeg har ingen følelser for det. Du ser os løfte VM-trofæet, og jeg kan se mig hoppe rundt, men jeg kan ikke huske det, siger Thompson.

Engang var han typen, der kunne huske adskillige telefonnumre udenad. I dag har han svært ved at huske, hvad konen hedder.

Hans fire børn kommer også i den lokale rugbyklub for det sociale samvær.

- Men jeg ønsker ikke rigtigt, at de skal spille rugby, som det er i øjeblikket. Når du er ung, føler du dig lidt macho, som om der ikke kan ske noget, siger Thompson.

Steve Thompson får også angstanfald og bliver aggressiv uden grund. Derudover er pengene fra karrieren væk, for de har aldrig sagt ham noget. Han ønskede sig bare et simpelt liv, men helt så simpelt er hans liv ikke her 13 år efter, han var engelsk nationalhelt.

