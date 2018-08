Vanvid giver 32 mio: OL-guldvinder chokerer med ekstremt foto

Han blev årets sportsnavn i Holland og vandt OL-guld i 2008 i såkaldt åbent vand-svømning efter at have kæmpet sig igennem en leukæmi-sygdom fra 2001 til 2003.

Men selv for en mand af den kaliber er der opgaver, der bliver for svære. Den nu 37-årige Maarten van der Weijden havde således sat sig for at svømme den 200 kilometer lange rute Elfstedentocht i Nordholland, hvor man normalt afholder et klassisk hurtigløb på skøjter.

Men efter 163 kilometer og 55 timer i vandet måtte han afbryde det vanvittige svømmeforsøg.

SÅDAN SER EN FOD UD EFTER 55 TIMER I VAND



Van der Weijden blev taget ud af vandet med fuldstændig blødgjorte hænder og fødder (se billedet lige herover) og i en tilstand, hvor han var fuldstændig udmattet og med saltbalancen slået helt i stykker, mens han heller ikke kunne indtage medicin. Og så var projektet alligevel for uansvarligt, vurderede lægerne.

På trods af, at han ikke endte med at blive den første nogensinde til at gennemføre det traditionsrige skøjteløb som svømmer, så får han en masse ud af det alligevel.

Meningen med galskaben var nemlig at stable en masse penge på benene til kampen mod kræft, og det lykkedes til fulde.

- 3,5 millioner euro (26,1 millioner kroner, red). Jeg er så taknemmelig, lyder det fra svømmeren på Instagram, hvor han samtidig deler et ekstremt foto af sin ene fod, der altså har været 55 timer i vand.

Artiklen fortsætter under billederne

Det var meningen, at sponsorerne på skift skulle have lov at svømme ved siden af van der Weijden på små dele af ruten, men dagen før forsøget skulle foregå, så valgte organisatørerne bag løbet at aflyse den del, da vandet var for bakteriefyldt til sponsorerne.

Forsøget var planlagt til at tage tre dage med kun små pauser, men det viste sig nødvendigt at tage lidt længere pause af tre timers varighed for at kunne fortsætte.

Hele projektet blev vist live på hjemmesiden hos den hollandske tv-station NOS og blev fulgt tæt i nationale medier, og nu er cancerforskningen altså blevet 26,1 millioner kroner rigere i Holland, mens Maarten van der Weijden.

Efter omtalen af vanvidsforsøget har masser af mennesker doneret yderligere til svømmerens gode gerning, og der er nu indsamlet 4,311 millioner euro - svarende til 32,1 millioner kroner, og flere penge kan komme til lige her, hvor man også kan læse mere om projektet.

I 2013 talte Maarten van der Weijden om kræftforskning foran et helt fodboldstadion til kampen mellem Vitesse og PSV. Foto: All Over

Her er OL-guldmedaljen fra Beijing. Foto: All Over

