Vanvittige scener før topbrag

De to største rivaler i hollandsk fodbold Ajax og Feyenoord tørnede sammen søndag aften, og det stak allerede af, inden kampen blev fløjtet i gang

Rivaliseringen mellem Ajax og Feyenoord går 100 år tilbage.

Hver gang de to hold møder hinanden, er der garanti for heftig stemning på tribunerne, og til tider kan det koge over.

Søndag var ingen undtagelse, hvor det også gik helt galt allerede inden kampstart.

De rød- og hvidklædte Ajax-fans havde medbragt massive mængder pyroteknik, som blev fyret af inden kampen.

Pyroteknikken fik fat i bannerne på tribunen, og pludselig stod det op med stikflammer på Amsterdam Arena.

Se det vilde klip øverst i artiklen

Ilden blev så omfattende, at kampens dommer udsatte opgøret i et par minutter, så brandfolk kunne få styr på flammerne.

Situationen kom efter kort tid under kontrol, men der var stadig store røgskyer i arenaen.

Topkampen mellem Ajax og Feyenord har kælenavnet 'De Klassieker' og er en af de største kampe i Holland.

Ajax ligger i øjeblikket på førstepladsen i Æresdivisionen. De har 66 point, mens Feyenoord ligger på tredjepladsen med 55 point.

Se herunder billeder episoden...

Ilden kom hurtigt under kontrol. Foto: Maurice Van Steen/Ritzau Scanpix