Verdens største talent: - Jeg tog 45 kilo på

I USA regnes han for den mest spændende college-spiller siden Michael Jordan, og en sammenligning med nutidens største NBA-stjerne, Lebron James, er uundgåelig.

På trods af sine kun 18 år, så er det unge baskettalent Zion Williamson allerede 201 centimeter og vejer 124 kilo.

Men den store krop er kommet meget pludseligt for forwarden med de mange kilo.

- Jeg tog ikke på før junior-årene. Jeg var faktisk ret lille - altså omkring 190 centimeter og 79 kilo, siger Williamson til GQ.

- Men på to år tog jeg omkring 45 kilo på. Men det er ikke sådan, at jeg kigger på mig selv og tænker 'øj, jeg vejer 124 kilo'.

- Jeg føler mig ikke langsom. Med al den vægt er jeg bare blevet mere atletisk og har kunnet gøre nye ting.

- Det har kun gjort mig til en mere alsidig spiller, siger Williamson.

Artiklen fortsætter under billederne

Zion Williamson i 2019 med store muskler:



I slutningen af 2016 var der ikke helt så meget vægt:



Også under opvarmningen til en kamp i 2019 ser stortalentet stærk ud. Foto: STREETER LECKA/Ritzau Scanpix

Se også: Advarsel! Stjernen deler årets klammeste sportsfoto

Se også: Debatten raser: Se sportskvindens monsterarm

Zion Williamson har i øjeblikket stor succes for collegeholdet Duke Blue Devils, og han ventes at blive valgt som nummer et i sommerens NBA-draft.

- Jeg sætter pris på, at folk sammenligner mig med store spillere, men Michael Jordan er Michael Jordan og Lebron er Lebron James, og de er ikke blevet, hvad de er, fordi de er sammenlignet med andre folk, siger Williamson.

- Før jeg blev stor, spillede jeg som pointguard, så jeg er sådan en afleveringsspiller. Folk siger, at jeg skal være mere selvisk, men det er ikke mig, siger Williamson.

Det unge stortalent peger på, at han kan mærke, at selv ikke dommerne er vant til en spiller på hans størrelse. Basket-stjernen kommer dog til kort, hvis man sammenligner vægten med et af de største monstre i NFL, som du kan møde her.

Se også: Se de VILDE beløb: Så meget tjener basket-stjernerne

Ejer NBA-hold og Aston Villa: Her er manden, der vil købe FCK

Se også: Løsreven Nike-sål forårsager knæskade

Sportsstjerne storfavorit til at vinde film-Oscar

Kæresten afslører: Derfor er Wozniacki attraktiv

Se også: NBA-stjerne skifter navn - vil hedde som et dyr