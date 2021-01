Verdens tungeste barn er død

Som treårig blev den russiske sumobryder Dzhambulat Khatokhov kendt som verdens største barn. Han annonceres død i en alder af 21 år.

Det skriver Expressen.

På grund af sin vægt skabte Dzhambulat Khatokhov overskrifter i en tidlig alder og fik titlen som verdens tungeste barn af Guinness World Records i 2003. Ni år gammel vejede han 150 kilo.

I løbet af hans ekstraordinære korte liv blev han populær i flere tv-programmer, herunder serien BodyShock, der dedikerede en episode til Khatokhov.

Khatokhov fik tilnavnet Sosruko, der stammer fra en hård, beskyttende og blid kæmpe-kriger fra mytologien i Kabardino-Balkaria-regionen, hvor han er født.

I hans fritid som ung løftede han tunge vægte, som kun voksne ville kunne gøre det.

Eksperter kunne ikke forklare hans bemærkelsesværdige vækst, selvom Khatokhov hvert år blev behandlet for fedme.

Tilbage i 2018 skrev han selv på Instagram, at hans appetit ikke var forskellig fra andre, og at han spiste som andre almindelige børn.

Alligevel er Dzhambulat Khatokhovs vægt gentagne gange blevet identificeret som usund, og tilbage i 2009 advarede den britiske læge Ian Campbell om konsekvenserne af drengens vægt.

- Hans helbred er i fare. Hans vægt betyder, at han har en meget højere risiko for at få diabetes, kræft og hjertesygdomme, sagde han ifølge Daily Mail.

Khatokhovs mor, der til daglig er sygeplejerske, afviser beskyldningen om, at hun er skyld i sønnens helbred.

- Han vokser opad og udad. Hvad kan jeg gøre ved det? Sådan er han, sådan skabte Gud ham, sagde hun.

Dzhambulat Khatokhovs dødsårsag er uvis, men ifølge medier skyldes det nyreproblemer.

Kvist laver mere om i FCK - siger farvel til irer

Mikkels VM-bombe: Overvejer stadig afbud

- Brøndby har smigret mig utrolig meget