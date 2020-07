Verdensmester død - kun 27 år gammel

Lara van Ruijven døde efter at have været i kritisk tilstand de seneste dage

Den hollandske skøjteløber Lara van Ruijven er afgået ved døden. Det skriver AP.

Lara van Ruijven blev blot 27 år gammel, og den hollandske stjernes død har sendt chokbølger i skøjtesporten, og det hollandske skøjteforbund begræder da også hendes dødsfald.

- Det er virkelig forfærdelige nyheder, vi har modtaget. Tabet af hende kan mærkes i sportsverdenen, siger Hollands landstræner, Jeroen Otter, ifølge AP.

Lara van Ruijven døde fredag på et hospital i den franske by Perpignan, hvor hun har været i kritisk tilstand i de seneste dage. Hun led af autoimmun, der er betegnelsen for sygdomme, hvor kroppens immunforsvar angriber kroppens egne celler.

Til sidst måtte hun dog give op.

Lara Van Ruijven er ikke hvem som helst. Hun er nemlig verdensmester i hurtigløb på skøjter på den korte distance, hvor hun i 2019 blev den første hollænder til at kunne skrive den fornemme titel på sit CV.

Året før ved vinter-OL vandt hun bronze sammen med resten af det hollandske hold i 3000 meter stafet.

Derudover er hun blevet europamester hele fem gange. I alt har Lara van Ruijven vundet 12 medaljer ved store mesterskaber, hvilket må siges at være imponerende.

