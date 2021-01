Verdenspremiere: Tager 10 sekunder

Miami Heat lancerer nyskabende tiltag for at få tilskuere i hallen

Sportshold over hele verden lider under lukkede stadions og haller på grund af corona. Både den manglende jubel i hallen og de manglende penge fra fansene mangler.

Nu går NBA-holdet fra Miami Heat nye veje, når de 28. januar vil lukke 1.500 sæsonkortholdere ind til basketkampen mod Los Angeles Clippers.

Som det første NBA-hold - og formentlig første sportshold i verden - vil de bruge såkaldte coronahunde. Det er hunde, der er trænet til at kunne snuse sig frem til mennesker, der har aktiv coronavirus.

Også i Tyskland er de begyndt, at træne hunde i at opspore corona virus hos mennesker.

- Vi tager et lille spring fremad. Vi er først med det, men som med alt nyt, så skal nogen tage det første skridt, siger Miami Heats vicepræsident Matthew Jafarian ifølge Washington Post.

- Vi vil ikke bare sidde og håbe, at sporten kommer tilbage til det normale. Vi har indset, at vi må være innovative, og vi bliver nødt til at have en stærk eksekvering, hvis vi vil have et sikkert miljø, siger Jafarian.

Alle 1.500 sæsonkortholdere skal bestå kontrollen fra Miamis coronahunde, og hvis bare en enkelt i en gruppe bliver fremsnuset af hundene, så nægtes hele gruppen adgang.

Udover hundetesten skal alle tilskuere over to år bære maske, ligesom der skal holdes afstand, og så er der håndsprit, forbedret rengøring og et forbud mod mad og drikke i selve hallen.

For gæster der er særligt bange for hunde vil der dog være en alternativ testmetode, der tager 45 minutter, før man kan komme ind. En nylig negativ coronatest er ikke nok til at blive fritaget for hundesnuseri.

Det forventes ikke at tage mere end 10 sekunder at snuse til hver enkelt tilskuer, hvilket betyder at hver hund kan kontrollere 360 fans i timen.

Forløber hundeforsøget godt 28. januar, så er det planen at udvide fra fire hold hunde til 10 hold inden udgangen af februar, så man kan lukke endnu flere tilskuere ind.

Coronahunde på arbejde i lufthavnen i Chiles hovedstad Santiago - nu skal de også hjælpe tilskuere til sport i Miami. Foto: Esteban Felix/Ritzau Scanpix

Coronahundene har med succes allerede været brugt i lufthavne i Chile, Finland og De Forenede Arabiske Emirater.

Allerede i foråret 2020 slog finske forskere fast, at hunde med deres lugtesans kan afsløre om en person har corona.

- De er billigere end standardtests, og de kan give direkte svar på, om man har virus, og hundene kan endda opdage virus flere dage inden personen udviser symptomer, sagde infektionslæge ved Helsinki Universitet, Anu Kantele, til svensk tv sidste år.

Tilbage i september blev overlæge Anders Koch fra SSI i Danmark spurgt til coronahunde, men dengang slog han fast, at hovedprioriteten var at sikre hurtigere tests, der kunne give svar på 15-20 minutter.

Miami Heat forventer, at andre NBA-hold vil kopiere idéen med hunde, hvis det som forventet bliver en succes.

