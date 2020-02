Verdensrekord: Dykker 180 meter uden ilt

Den russiske fridykker Alexel Molchanov har slået verdensrekorden for det længste fridyk under is i Moskva

Der var tale om seriøs vinterbadning, da russiske Alexel Molchanov dykkede ned i under isen i Moskva og svømmede 180 meter i frysende kulde.

Det tog ham ikke mere end tre minutter at svømme distancen, mens kollegaer holdt øje med ham, og var klar til assistere, hvis kulden skulle slå ham ud.

Var 33-årige Molchanov kommet op til overfladen 5 meter tidligere, havde han ikke slået verdensrekorden i fridyk under is, som franske Arthur Guérin-Boëri satte med 175 meter i 2017.

I mors minde

- Det er ikke bare et job eller en hobby for mig, men et livsværk, en hyldest til den endeløse kærlighed og respekt, jeg har for min mor og et minde om hendes uvurderlige bidrag til vores fælles sag, siger Molchonav til The Moscow Times.

Alexels mor Natalya Molchonav bliver i dykkerfælleskaber betragtet som den bedste fridykker nogensinde med 41 verdensrekorder og 23 guldmedaljer i sit eftermæle.

Hun forsvandt i 2015 under et dyk i den spanske østkyst. Hun og tre venner dykkede omkring 30 - 40 meter, som ellers kunne betragtes som et ganske almindeligt dyk, men Natalya Molchanova kom aldrig til overfladen igen. Efter flere dages efterforskning antog eftersøgningsholdet og Alexel Mochonav, at hun var død.

Alexels rekord blev registreret i den internationale federation for fridykkere, og den bliver slået et par uger før en film om hans liv udkommer 5. marts 2020.