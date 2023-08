Verdensstjerne efter finale: - Jeg har madforgiftning

Det norske skakgeni Magnus Carlsen døjer i øjeblikket med en slem madforgiftning, der rammer nordmanden på et uheldigt tidspunkt, da han er i finalen i World Cuppen i skak

Først var det stressende og kedeligt.

Og nu døjer med det norske skakgeni Magnus Carlsen med nok en gene ved World Cuppen i skak.

Carlsen har netop spillet første finalekamp mod indiske Rameshbabu Praggnanandhaa, der endte med et remis efter 35 træk til Carlsens fordel.

Efter kampen gav den 32-årige nordmand udtryk for, at han i løbet af dagene op til første finaleopgør ikke har spist noget som helst, været i dårligt humør og har døjet med maveonde.

- Jeg har været i ret dårligt humør de sidste par dage.

- Jeg har døjet med madforgiftning siden dagen efter sidste kamp mod Nijat Abasov, så jeg har ikke kunnet spise de sidste par dage, udtalte Carlsen ifølge VG

Magter ikke klassisk skak

Carlsen har aldrig vundet World Cuppen i skak, ikke for at forveksle med VM i skak - som Magnus Carlsen har vundet op til flere gange.

Men hos det norske skakgeni eksisterer ikke noget ypperligt ønske om at tilføje World Cup-trofæet til sit allerede bugnende pokalskab.

For inderst inde magter han ikke turneringens spilformat, der går ud på et klassisk spil skak. Det keder ham. Det fortalte den kontroversielle skakstjerne i et interview med NRK inden kvartfinalekampen mod den 17-årige indiske stormester, Gukesh D.

Carlsen har ellers et par tæer inde over målstregen, da han i første opgør mod Praggnanandhaa startede med sorte brikker, der betyder, at inderen havde første træk, og dermed kunne diktere, hvordan spillet skulle gå fra start.

Men Carlsen holdt altså inderen fra at drage fordel af den gode startposition, så nu har Carlsen serveretten til onsdagens kamp.