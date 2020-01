Verdensstjerne stak af med guldvinders mobil

Som den store finale på DR’s store Sport 2019-show i Herning i lørdags trådte det verdensberømte danske popband Lukas Graham ind på scenen og fejede snart benene væk under det tusindtallige publikum i Boxen.

Under nummeret ‘Take the world by storm’ løb forsanger Lukas Forchhammer ud i salen og for at danse med en stor gruppe unge statister i showet.

Alle i salen rejste sig op i jubel, og på vej tilbage til scenen snuppede Forchhammer en mobil ud af hånden på en tilskuer for at filme både bandmedlemmer og salen, der bølgede af begejstring.

- Nå, tænkte jeg. Så var det jo ikke sikkert, at jeg fik den at se igen, men det gjorde jeg, for inden længe kom han løbende ned med den igen, siger bordtennisspilleren Peter Rosenmeier, som var manden, der noget forbløffet på sin mobilskærm så den populære sanger hastigt nærme sig og hapse telefonen ud af hænderne på ham.

Her er billederne fra Rosenmeiers mobil:



- Som en af mine kammerater skrev til mig bagefter, så kan det være, at det gik op for ham, at han havde stjålet en telefon fra en handicappet, og at han hellere måtte se at få den afleveret igen i en fart, siger Peter Rosenmeier og griner.

Rosenmeier er dobbelt guldvinder ved de paralympiske lege og stiller også op i Tokyo senere i år. Faktisk er det femte gang, han repræsenterer Danmark ved den største parasportslige begivenhed i verden.

Peter Rosenmeier i en af de indledende runder ved de Paralympiske Lege i Rio i 2016. Han vandt guld for anden gang i karrrieren, som også har budt på to PL-bronzemedaljer. Foto: Lars Møller.

Showet i Herning har han også deltaget i adskillige gange, og lørdagens udgave bliver en af dem, han nok aldrig vil glemme.

- Det var et fremragende show. Jeg har været med mange gange, og Lukas er en af dem, der har sat bedst gang i festen. Det var virkelig en fornøjelse at se ham optræde, siger Rosenmeier.

- Det er et sjovt minde. Der er vel ikke så mange, der oplever sådan noget.

Aftenens andet højdepunkt for Peter Rosenmeier var, at købmanden Lars Larsen posthumt blev tildelt Kulturministerens Parasportspris for sin støtte gennem 30 år til dansk parasport.

- Jeg nåede lige at få en klump i halsen, da prisen blev uddelt, for Lars Larsen var med i mange år. Han har været en meget stor del af parasporten, siger Peter Rosenmeier.

Lukas Graham fik fat i bordtennisspillerens telefon. Foto: Per Lange

Foto: Per Lange

Peter Rosenmeier før DR's Sport 2019-show i lørdags. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

