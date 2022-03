Verdensstjerne ydmyget

LeBron James har ikke just fået ros for sin rolle i efterfølgeren til den originale 'Space Jam'

Han er en af de bedste nogensinde på en basketballbane, det kan der ikke være nogen tvivl om. Men skuespil skal LeBron James holde sig langt, langt væk fra.

Det mener juryen, der står for awardshowet Golden Raspberry Awards, der løber af stablen hvert år dagen før oscarprisuddelingen, for at kåre de dårligste film.

Her vandt LeBron James og den nye udgave af 'Space Jam' intet mindre end tre 'razzies' (priser, red.).

Det skriver france24.

Til dem, der ikke har set 'Space Jam', er det en film, hvor der både optræder rigtige mennesker og tegneseriefigurer, heriblandt Snurre Snup.

I 1996 udkom den oprindelige film, hvor det var Michael Jordan, der havde fået hovedrollen, og det gik noget bedre dengang end efterfølgeren med Lakers-stjernen LeBron James i hovedrollen.

Den 37-årige James stak nemlig af med prisen som den værste skuespiller og værste makkerpar sammen med de tegneseriefigurer, der var med i filmen.

Selve filmen fik prisen i kategorien værste genindspilning, efterligning eller efterfølger, oplyste arrangørerne i en pressemeddelse.

Filmen blev beskrevet som en 115 minutter lang reklame.

På trods af at have fået tre razzies var 'Space Jam' ikke den film, der scorede flest priser.

Det var i stedet Netflix' katastrofale version af 'Diana: The Musical.'

Inden awardshowet havde den engelske avis The Guardian allerede kaldt musicalen for årets mest hysteriske hadefilm, og til awardshowet løb musicalen med hele fem priser.

Stort tillykke!

