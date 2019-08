Verdensstjerner til Danmark: Følges af millioner

I weekenden løber Danmarks største crossfit-konkurrence af stablen. For første gang deltager to tidligere verdensmestre

Når crossfit-konkurrencen Butcher’s Classics løber af stablen i Ballerup Super Arena i weekenden er det med særdeles prominente deltagere blandt atleterne.

For første gang i konkurrencens ni-årige historie, er der to tidligere verdensmestre at finde i deltagerfeltet.

De to islandske jernkvinder Annie Thorisdottir og Kathrin Tanja Davidsdottir har tilsammen vundet titlen ‘Worlds fittest woman’ fire gange.

Millioner af fans

Begge kommer de direkte fra det netop overståede verdensmesterskab i Crossfit, hvor det noget skuffende kun blev til henholdsvis til en 12. og 4. plads.

For de fleste danskere vil navne ikke vække genkendelse, men i det store udland er de to kvinder superstjerner.

Tilsammen har de knap 3 millioner følgere på Instagram.

Trods sine kun 26 år har Katrin Tanja Davidsdottir netop udgivet en selvbiografi, mens sportsmærket Reebok i en årrække har betalt Annie Thorisdottir for at være en mærkets mest profilerede ambassadører.

Hårde prøvelser Butcher's Classic er Danmarks ældste og største crossfit-konkurrence. Konkurrencen er en holdkonkurrence, hvor atleterne stiller op i par, hvor der er både kvinde- og herrerækker. Over de tre dage, som konkurrencen løber, vil holdene deltage i minimum fem mindre konkurrencer eller events, som det kaldes i Crossfit. Disse events er designet, så de tester deltagernes overordnede fysiske formåen og består af elementer fra gymnastik, vægtløftning og styrkeløft samt udholdenhedssport. De bedste hold kvalificerer sig til semi- og finaleevents. Dermed vil de stærkeste hold når weekenden er overstået have været på gulvet i Ballerup Superarena ved syv events. Annie Thorisdotir og Kathrin Tanja Davidsdottir stiller op sammen. Vis mere Luk

Nærmer sig international topklasse

For de danske arrangører af konkurrencen er de to verdensklasse atleters deltagelse et skridt nærmere det endelige mål, der er at bringe den danske konkurrence op blandt de allerstørste i verden.

Der er man dog stadig et stykke dertil endnu, men det nærmer sig.

I år vil vinderne af den danske konkurrence sikre sig en plads ved den norske konkurrence Norwegian Throwdown. Herfra kan man kvalificerer sig direkte til næste års verdensmesterskab.

- Vi er vildt beærede over, at de her to superstjerner har valgt at komme til en konkurrence i Danmark, siger Chris Pedersen, der sammen med sin bror Steffen, arrangerer Butcher's Classic.

- Det er med til at blåstemple vores konkurrence og kan forhåbentlig på sigt betyde, at man i fremtiden kommer til at kunne bruge Butcher's Classics som en direkte kvalifikationsturnering til VM.

Sådan kan et event se ud Deltagerne testes på tværs af atletiske dicipliner. Som den femte workout før semifinaledeltagerne er fundet, skal holdene således gennemføre følgende event. Tidsgrænse: 15 minutter Svøm 400 meter Løb 300 meter Lav herefter fem runder af nedenstående: 10 synkrone toes to bar* 10 dødløft Hurtigste hold færdig vinder. *I øvelsen 'toes to bar' hænger begge atleter i baren. Herefter løfter de synkront fødderne fra en fuldt udstrakt lodret position op og rører baren, hvor de holder fast med hænderne. Kilde: Butcher's Classic Vis mere Luk

Millioner på spil

Når man kigger på præmiepengene, er der dog stadig et stykke op til de største konkurrencer.

Ved verdensmesterskabet - der i modsætning til Butcher's Classic, er en individuel konkurrence - får vinderne i både herre- og damerækkerne knap 2 millioner kroner i præmiepenge.

Ved den danske konkurrence er der 15.000 til vinder holdet. Det til deling vel at mærket.

- Vi er vokset støt år for år, siden vi overtog ansvaret for konkurrencen i 2016. Vi håber og tror på, det nye setup i Ballerup Super Arena sammen med de mange professionelle atleter kan være med til at hæve niveuaet yderligere de kommende år, lyder det fra Chris Pedersen.

Foruden de islandske superstjerner stiller en række andre atleter med erfaring fra verdensmesterskaberne også til start, når konkurrencen skydes i gang fredag aften.

Blandt andet danske Frederik Ægidius, der fire gange har repræsenteret Danmark ved verdensmesterskaberne og privat danner par med Annie Thorisdottir.