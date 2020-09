Vild lotto-gestus: Dansker giver million væk

Hvad ville du gøre, hvis du vandt mange penge i Lotto? En københavnsk mand har valgt at forære 1.000.000 kroner til et godt formål

Hver uge spiller tusindvis af danskere Lotto i håbet om at vinde den helt store milliongevinst.

En 83-årig københavner vandt i januar så stor en gevinst, at han nu har valgt at dele lidt ud og smide en skilling til Læger uden Grænser.

Faktisk har han overført en million kroner.

- Det er ganske enkelt. Det arbejde, de udfører, er så vigtigt og så modigt. Det sker desuden under nogle arbejdsbetingelser, som er fuldstændig horrible. Ingen andre brancher har ansatte, som på samme vis sætter deres eget liv på spil for andre.

- Det har altid imponeret mig. Derfor skulle de have et beløb, der kan mærkes og gøre gavn, siger manden til Danske Spil.

Den gavmilde Lotto-millionær har altid haft Læger uden Grænser i tankerne, hvis han en dag kom til penge. Foto: Niels Hougaard/Polfoto

Hos Læger Uden Grænser gælder fundraisingdirektør Kristina Boldt sig over gavmildheden fra Lotto-millionæren.

- Denne donation kommer på et afgørende tidspunkt. Lige nu oplever vi et ekstraordinært stort behov for Læger uden Grænsers indsats over hele verden og dermed også et ekstra behov for økonomisk støtte.

- Vores læger, sygeplejersker og andet medicinsk personale spiller en vigtig rolle i at bekæmpe COVID-19 i store dele af verden, mens vi samtidig fortsat skal vaccinere børn mod blandt andet mæslinger og meget, meget mere, siger Boldt.

Ifølge Læger uden Grænser så sker det cirka en gang om året, at man modtager en milliondonation fra en privat.

Manden, der har overført pengene, vandt i januar 15 millioner kroner, og han tilføjer, at det måske ikke er sidste gang, at nødhjælpsorganisationen har hørt fra ham.

