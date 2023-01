Vild præstation: Vinder nytårsskihop

Den norske skihopper Halvor Egner Granerud har timet formen perfekt til den igangværende Firebakketurnering.

På årets første dag vandt han det traditionsrige nytårsskihop i Garmisch-Partenkirchen og fulgte dermed op på sejren fra 29. december, hvor han vandt den første afdeling i Oberstdorf.

Både efter første runde og finalerunden var Granerud bedst, og dermed vandt han nytårsskihop i Garmisch-Partenkirchen for første gang i karrieren.

Konkurrencen indledes med en knockoutrunde, hvor de 50 deltagere tørner sammen i 25 dueller. Herefter avancerer vinderne sammen med de fem bedste tabere.

Efter første runde var Granerud bedst med sine 148,5 point, der gives i en kombination af længdepoint og stilkarakter.

I finalerunden dyster de 30 tilbageværende alle mod alle med et hop, og heller ikke her var Granerud til at besejre.

I kraft af sin førsteplads efter første runde skulle han hoppe som sidste mand, og her lykkedes det i sikker stil at overgå sloveneren Anze Lanisek, der førte konkurrencen på det tidspunkt.

Efter at have hoppet 140 meter i det første hop kom han i finalerunden op på 142 meter og endte på pointtallet 303,7. Lanisek fik 297,3 på andenpladsen foran Dawid Kubacki på tredjepladsen.

Sejrene bringer Granerud solidt i spidsen for den samlede konkurrence, som ikke er blevet vundet af en nordmand siden 2006/07, da Anders Jacobsen sejrede.

De sidste afdelinger af Firebakketurneringen afvikles 4. og 6. januar i de østrigske byer Innsbruck og Bischofshofen.