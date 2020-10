Vilde billeder: 46.000 samlet på stadion

Propfyldte stadions har været i mangelvare i lang, lang tid. Nu har newzealænderne trodset corona til en rugbylandskamp, hvor over 46.000 mennesker var samlet på stadion

Stadionpils og stadionplatte synes evigheder væk - medmindre man er bosiddende i New Zealand.

Fyldt stadion og højt humør var på menukortet tidlig søndag morgen, da den stod på rugbykamp i Auckland.

46.000 mennesker havde taget turen til Eden Park, da rugbylandsholdet skulle i aktion.

Coronarestriktionerne var udeblevet, og de fremmødte fans sad side om side i New Zealands sejr over naboerne fra Australien.

Men hvordan kan de tillade det?

New Zealand har af flere omgange fået ros for deres corona-håndtering, og de har på nuværende tidspunkt 'kun' 42 aktive tilfælde, hvoraf ingen er indlagt på hospitalet.

Corona-situationen er altså sådan, at myndighederne har fjernet restriktionerne, så folk igen kan nyde en kold fadøl på stadion.

De to mandskaber mødes igen 7. november i Australien. Om de bliver med samme fremmøde på stadion er yderst tvivlsomt, da Australien modsat New Zealand har haft en svær tid under corona - især i storbyen Melbourne.

I videoen i toppen af artiklen kan store grupper af mennesker ses ude foran stadion.

