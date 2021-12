Vildt comeback sender curlingherrer til vinter-OL

De danske curlingherrer sikrede sig lørdag en plads ved vinter-OL i Beijing efter en sejr over Tjekkiet.

Danmark og Tjekkiet skulle lørdag dyste om den sidste OL-plads ved et olympisk kvalifikationsstævne i hollandske Leeuwarden.

Efter et stort comeback lykkedes det skipper Mikkel Krause og resten af det danske hold at vinde med 8-5 over tjekkerne. Undervejs var curlingherrerne fra Danmark bagud med 1-4.

Danskerne forpassede i kampens første halvdel flere gode muligheder i opgøret mod Tjekkiet, der vandt første ende med 1-0.

I anden ende fik Krause og co. udlignet til 1-1, men herefter trak tjekkerne fra og vandt de næste tre ender med 1-0, så stillingen var 4-1 efter de fem første af i alt ti ender.

Sjette ende fik til gengæld en perfekt afslutning set med danske øjne med to sten i huset - og dermed en reducering til 3-4.

Selv om tjekkerne vandt syvende ende 1-0 og gjorde det til 5-3, så tog danskerne den samlede føring med 6-5, da det lykkedes at vinde ottende ende med hele 3-0.

I niende ende fortsatte det gode danske spil, da det blev til 2-0, hvilket bragte Danmark på 8-5 før sidste ende.

Tiende ende blev ikke spillet færdig, da det til sidst stod klart, at tjekkerne ikke længere kunne indhente den solide danske føring.

Curlingherrerne gør dermed de danske kvinder selskab ved legene i Beijing om mindre end to måneder.

I alt var der tre OL-pladser på spil ved det olympiske kvalifikationsstævne i Holland. Ud over Danmark skal også Norge og Italien til vinter-OL i Beijing.

Danmark stiller også med to ishockeyhold i Kina, da både herrerne og damerne har kvalificeret sig.

Legene i Kina afholdes fra 4. til 20. februar næste år.