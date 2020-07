Viser ansigtet efter skræk-skade

På Iosia 'Sia' Soliolas ansigtsudtryk kan man godt se, at han lige har fået et ordentligt fur.

Det er dog ikke helt til at se præcis, hvad der er hændt med newzealænderen ud fra billedet af alene.

Når man til gengæld tager et blik på rugby-spillerens røntgen-billede af kraniet, forstår man dog hurtigt.

Angiveligt er det tydelige kraniebrud sket under en kamp, hvor han og modstanderen Blake Lawrie bragede hovederne sammen.

Det skriver blandt andre tyske Bild.

Se røntgen-billeder herunder. Artiklen fortsætter efterfølgende ...

PRIVATFOTO/Sia Soliola

Kan være færdig for sæsonen

Soliola skal opereres for sit kraniebrud og må regne med at sidde ude de næste par måneder, lyder dommen. I værste fald er NRL-sæsonen, der løber frem til slutningen af september, slut for veteranen.

Han blev først selv klar over, at der var tale om et brud, og ikke bare en solid gang næseblod, da han så røntgen-billedet.

Selv tager han det dog relativt roligt.

'I det mindste har jeg stadig mine tænder,' skriver han i sit Instagram-opslag.

Mange kolleger udtrykker deres sympati i kommentarfeltet, og han har selv svaret i tidligere 'stories', hvor han skriver, at han 'gør sit bedste for at smile'.

Soliola i aktion for Canberra Raiders. Foto: Tracey Nearmy/Getty Images

Sia Soliola har spillet professionel rugby siden 2005 og har stillet op for flere landshold siden.

Det er blevet til flest landskampe for det berygtede New Zealand-landshold, der især er kendt for deres 'haka' før hver kamp.

New Zealand er det mest succesfulde rugby-landshold i VM-sammenhæng. Sammen med Sydafrika har de vundet guld tre gange, men New Zealand har også stået i en fjerde finale, som dog blev tabt.

Soliola har spillet 12 kampe for New Zealand, fire kampe for Samoa og fire kampe for et landshold bestående af spillere fra Australien, New Zealand og øer i Stillehavet.

Han har spillet for Canberra Raiders siden 2015.

