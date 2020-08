Viser skræk-skader frem

I forrige uge gik et squatforsøg helt galt da den russiske Alexander Sedykh skulle forsøge at løfte 400 kilo i en styrkeløftekonkurrence.

Faktisk så galt at russeren gik ned i knæ med et enormt smæld og et stort smerteskrig til følge.

Nu viser han skrækskaden frem på hans Instagram-profil.

'Ikke et syn for de let skræmte. I dag starter rehabiliteringen! Om ti dage skal stingene tages ud, så bliver tingene lidt lettere,' skriver han i opslaget.

Tryk til højre på billedet i opslaget for at se skaderne:



Seks timers lang operation

Det fejlslagne squatforsøg gav Alexander Sedykh skader på begge knæ, samt revet to lårmuskler over.

De store skader endte i en seks timers lang operation, hvor han fik syet sine lårmuskler sammen og knæet sammen igen.

Kort efter uheldet fortalte Sedykh, at han skal ligge stille i sengen i to måneder, inden han igen kan gå på benene.

Hvor lang tid det vil tage Alexander Sedykh at komme over skaden, og om han planlægger at fortsætte med styrkeløft på højt plan, vides endnu ikke.

Bliver hårdt for hans kone

På sin Instagram-profil skriver russeren, at den næste tid især bliver hård for hans kone, der nu skal klare det meste alene.

'Den, det nu bliver rigtig svært for, er min kone. Hun skal tage sig af en kæmpe baby - vaske mig, skifte sengetøjet under mig, arbejde for to og have to små børn på armen, for lige nu må jeg ikke engang sidde med børnene. Og sådan bliver det i to måneder,' skriver han i opslaget og fortsætter:

'Jeg brokker mig ikke, jeg græder ikke, og jeg forsøger ikke at få medlidenhed. Jeg vil bare sige, at jeg er stolt af de mennesker, der er hos mig i denne svære tid. Og uanset hvad der sker her, er hun her stadig, og det betyder, at det ikke er game over for mig.'

