Vital sejr sender VM-skæbne i curlingkvinders egne hænder

Danmark har skæbnen i egne hænder forud for opgørene mod Norge og USA fredag ved VM i curling.

To sejre sender med sikkerhed Danmark videre til slutkampene, mens et enkelt nederlag betyder, at andre resultater bliver afgørende.

Nederlag til Japan og efterfølgende til favoritterne fra Schweiz satte Madeleine Dupont og holdkammeraterne under hårdt pres. Men en 7-5 sejr over Italien natten til fredag dansk tid løftede de danske VM-forhåbninger igen.

I en meget tæt dyst mod Italien afgjorde Danmark tingene i næstsidste ende med to point, så man gik i front med 7-5.

Med udsigt til en simpel takeout-taktik for danskerne i sidste ende var modet taget fra italienerne, som sagde tak for kampen.

Forinden var Danmark klar underdog mod Schweiz, som havde vundet sine ni første kampe. Og det blev også til en tiende sejr for schweizerne.

Danskerne var med til 1-2 efter fire ender, men fire schweiziske point i femte ende afgjorde reelt kampen.

De danske kvinder fik pyntet lidt på scoretavlen, men ved 3-7 og blot to ender tilbage så danskerne alligevel ikke grund til at fortsætte. De to sidste ender blev opgivet.

Den vitale oprejsning mod Italien stiller Danmark ganske udmærket, inden de sidste sten i gruppespillet skal sættes fredag.

Med seks sejre og fire nederlag ligger Danmark aktuelt på en delt femteplads sammen med to andre nationer. De seks bedste går videre til slutspillet, hvor nummer et og to er direkte i semifinalerne.

Schweiz og Sverige er de eneste, som inden sidste gruppedag er sikret pladser i top-6. Canada og Sydkorea ligger lunt i svinget med syv sejre hver.

Derefter følger Danmark og fire andre nationer, som har enten seks eller fem sejre. Danmarks to sidste gruppemodstandere, Norge og USA, har henholdsvis fem og seks sejre. Det er således direkte konkurrenter i duellen om avancement.

VM bliver afholdt for 42. gang. Værtsbyen Prince George i Canada skulle have stået for mesterskabet i 2020, men det fik corona udsat.

Danskernes skipper, Madeleine Dupont, er med ved VM for 13. gang. Senest sluttede det danske hold på femtepladsen ved VM i 2021, mens det ved vinter-OL blev til en niendeplads.