Voldsom ændring i legendarisk spil

'EA SPORTS, IT'S IN THE GAME!'

Indrøm det bare.

Du råbte med, da du læste sætningen.

Det populære slogan fra fodboldspillet FIFA har hængt ved i mange år, men nu bliver der ændret lidt på indholdet.



For i den kommende udgave kan du ikke spille med Juventus længere. Klubben har afsluttet partnerskabet med EA Sports og har i stedet valgt at sælge licensen til konkurrenten fra Pro Evolution Soccer.

Derfor skal du i stedet spille med erstatningen Piemonte Calcio, som EA Sports har opfundet som afløser for Juventus.

Også logoet vil blive ændret.

Det bekræfter firmaet selv.

Dog skal du ikke bekymre dig over, hvis du gruer for at spille med Crustiano Rinaldo, Poulo Dubala eller Simi Khudira. Licensen kommer ikke til at omhandle navnene, så du får alle stjernerne leveret, som du kender.

Bare for Piemonte Calcio - og ikke Juventus.

