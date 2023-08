Voldsom ulykke: Racerkører spinner rundt 10 gange

Puha, det kunne i weekenden være endt helt forfærdeligt for den 32-årige Nascar-kører Ryan Preece.

Lørdag deltog han i Coke Zero Sugar 400-løbet, der fandt sted på Daytona International Speedway i Daytona Beach, Florida.

Og med fem omgange tilbage mistede Ryan Preece herredømmet over sin bil.

Foto: Sean Gardner/Ritzau Scanpix

Det skete, efter Preeces bil blev ramt bagfra, hvilket sendte Preece drønende til venstre i et luftspin efter at have ramt græsset ved siden af kørebanen.

Ryan Preeces bil tog herefter flere vanvittige snurreture i luften, før den igen fandt fodfæste.

Udskrevet

Overraskende nok var Preece selv i stand til at klatre ud af sin bil, og lægerne kom efterfølgende styrtende mod ham.

Han blev lagt på en båre og hastet til hospitalet, hvor han var indlagt natten over.

Foto: Sean Gardner/Ritzau Scanpix

Søndag tog han hjem til North Carolina, efter han blev udskrevet fra Halifax Health Medical Center om morgenen, oplyser hans hold på det sociale medie X.

Det er endnu uvist, hvornår han er tilbage bag rattet.