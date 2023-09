Volleyball-kvinder knuser tilskuer-rekord

Onsdag blev der skrevet historie i Nebraska.

92.003 personer mødte nemlig op på Memorial Stadium onsdag for at overvære en volleyballkamp mellem de to kvindehold Nebraska Cornhuskers og Omaha Mavericks fra University of Nebraska.

Og det er det største antal tilskuere, der nogensinde har været til et kvindeligt sportsevent.

Sådan lyder det fra skolen ifølge CNN.

Omaha Mavericks tabte til de femdobbelte nationale mestre fra Cornhuskers. Foto: Dylan Widger/Ritzau Scanpix

Slår Champions League-rekord

Den nu forhenværende rekord blev sat i april 2022, da 91.648 fodboldfans troppede op på Camp Nou i Barcelona for at se Champions League-semifinalen mellem Barcelona og Wolfsburg.

Trev Alberts, der er skolens chef for atletik, tog ordet på det enorme stadion, inden kampen begyndte.

- Nebraska har de bedste fans i verden, de bedste volleyball-fans i verden, sagde Alberts, inden han præsenterede cheftræneren John Cook.

I Nebraska er volleyball en yderst populær sport. Foto: Steven Branscombe/Ritzau Scanpix

'Det umulige er muligt'

- Denne morgen tænkte jeg, at der kun er tre ting, der kan lukke University of Nebraska: Snestorme, covid og Nebraska volleyball på stadion. Så det var så lidt, studerende.

- En af vores spillere sagde i aften: 'Det umulige er muligt'. Så tusind tak, der er ingen steder som Nebraska, lød det fra John Cook, mens publikum gik amok.

Rekorden blev sat i anledning 'Volleyball-dag', der er en kæmpe begivenhed i Nebraska, som har en forkærlighed for sporten.

University of Nebraska, der er femdobbelte nationale mestre, slog Omaha 25-14, 25-14, 25-13.