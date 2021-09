Warrer-familien fører sejlads efter to døgn på Østersøen

Den danske båd anført af far og søn, Peter Warrer og Jonas Warrer, har lagt sig i spidsen af kapsejladsen Nord Stream Race.

Det endte med en andenplads på 2. etape efter to og et halvt døgns sejlads på kongeetapen mellem København og Stockholm.

Med to etaper tilbage af kapsejladsen i Østersøen tror kaptajn Peter Warrer på, at danskerne kan holde de fire øvrige konkurrenter fra Sverige, Finland, Tyskland og Rusland bag sig.

- Vi går helt klart efter at vinde. Vi ville selvfølgelig gerne have vundet kongeetapen, men det vigtigste er trods alt den samlede sejr, og at vi fører, siger Peter Warrer.

Da den danske båd med 11 besætningsmedlemmer, som sover på skift, lørdag nærmede sig den svenske hovedstad, var etapesejren ellers inden for rækkevidde.

Danskerne lavede dog en afgørende fejl i udkanten af skærgården før indsejlingen til Stockholm.

- Vi gik den forkerte vej rundt om nogle små øer, så vi var nødt til at sejle tilbage igen, da vi ellers var gået på grund. Det betød, at svenskerne indhentede os.

- Vi var pisseærgerlige, da det skete, og det er synd for navigatøren, men vi holder hovedet højt, selv om svenskerne tog sejren, siger Peter Warrer.

Danskerne blev også nummer to på 1. etape fra Kiel til København.

Mandag starter 3. etape, hvor bådene skal videre mod Helsinki. Turen forventes at tage halvandet døgn.

4. etape starter og slutter i Finlands hovedstad, da den ellers planlagte tur mod St. Petersborg er sløjfet på grund af corona-situationen i Rusland.