Basketball-verdenen er blevet et ikon fattigere.

Wayne Cooper, som tilbragte 14 år i NBA, er død. Det oplyser Denver Nuggets på Twitter.

- Det berører os at høre, at en god spiller, kammerat og person - Wayne Cooper - er død. Han vil blive savnet, og vores tanker går til hans familie i den her svære tid. Hvil i fred, lyder det.

Cooper blev 65 år gammel, og omstændighederne vedrørende hans død er fortsat ukendte.

Han startede karrieren i 1978, da Golden State Warriors draftede ham i anden runde, hvorefter ophold i Utah Jazz, Dallas Mavericks og Portland Trail Blazers fulgte, før han tilsluttede sig Denver Nuggets i 1984.

Her var han med til at føre dem til tre semifinaler i Westen Conference.

Han lagde støvlerne på hylden i 1992, men gik efterfølgende trænervejen som assistenttræner for Sacramento Kings.

I alt nåede han at spille 984 NBA-kampe.