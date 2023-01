Wrestler dræbt i frygtelig ulykke

En tragedie har ramt familien Briscoe og amerikansk wrestling.

Ring of Honor-wrestleren Jay Briscoe, hvis borgerlige navn er Jamin Pugh, omkom tirsdag aften lokal tid i en bilulykke i Laurel, Delaware.

Jay Briscoe, der sammen med sin bror Mark Briscoe udgjorde tagteamet Briscoe Brothers, blev blot 38 år.

Wrestlingpromoteren Tony Khan har annonceret dødsfaldet på Twitter.

'Desværre er Jamin Pugh gået bort.'

'Han er af fans kendt som Jay Briscoe, og han var en stjerne i ROH i over 20 år fra det første show til i dag.'

'Jay og hans bror Mark dominerede ROH og regerede som mestre den dag i dag. Vi vil gøre, hvad vi kan for at forsørge hans familie. Hvil i fred, Jamin' lyder det i tweetet fra Tony Khan.

Yderligere en omkommet

I Jay Briscoes bil befandt sig også wrestlerens datter, der ifølge det amerikanske wrestlingmedie Ringside News er indlagt i kritisk tilstand.

Kilder til mediet fortæller, at Briscoe og datteren var på vej hjem fra en cheerleadingkonkurrence, da ulykken skete.

En kvinde, der befandt sig i en anden af de forulykkede biler, skulle også have mistet livet, og yderligere et barn ud over Briscoes datter blev rapporteret at være i kritisk tilstand i kølvandet på ulykken.

Ifølge WBOC holder Laurel School District på grund af den tragiske hændelse alle skoler lukket i dag, herunder Briscoes datters skole.

