Wrestling-legende er død

Cristopher Alan Pallies, bedre kendt som King Kong Bundy, er afgået ved døden, 61 år gammel.

King Kong Bundy var blandt andet en del af Wrestlemania, hvor han i 1985 deltog i den aller første udgave af showet.

Wrestlemania har siden udviklet sig til at være verdens største og længst-kørende pay-per-view show, og har blandt andet banet vejen for andre legender som Hulk Hogan og The Rock.

I debuten udkæmpede han en af historiens korteste kampe, da han på bare ni sekunder slog SD Jones.

Året efter i deltog han den første 'steel cage match' mod netop Hulk Hogan.

Cristopher Alan Pallies tværede modstandere ud i ringen i 23 år. Foto: PR Foto

King Kong Bundy pensionerede sig selv i 2007, og påbegyndte en karriere som skuespiller, hvor han blandt andet var en del af serien Married With Children (Vore værste år).

Efter nyheden om dødsfaldet skrev Bundys ven og tidligere kollega, Hulk Hogan, en sidste hilsen på sociale medier.

- Er meget overvældet af nyheden om King Kong Bundys død. Kun fantastiske minder. R.I.P big man, indtil vi ses igen.

Årsagen til dødsfaldet er endnu ikke offentliggjort.

'Rigtige venner' - Bech og Seier arbejder tæt sammen

Sådan står Kevin: Magtforholdet på årets grid