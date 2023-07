Anders Antonsen trækker sig fra Japan Open med en skade i første sæt

Den danske badmintonstjerne Anders Antonsen har opgivet at spille videre ved World Tour-turneringen Japan Open.

Torsdag morgen dansk tid måtte Antonsen trække sig i første sæt af andenrundekampen mod hjemmebanehåbet Kodai Naraoka ved stillingen 18-18.

Kort forinden havde Antonsen haft en medicinsk pause, men modtog reelt ikke behandling. Efter at have spillet en enkelt duel mere måtte den tydeligt besværede aarhusianer opgive at spille videre.

Det fik den fjerdeseedede japaner til at knytte næven til stor frustration for Anders Antonsen. Efterfølgende undskyldte japaneren sin opførsel over for Antonsen.

Danskeren vandt Korea Open i sidste uge, og han indledte torsdagens kamp som en spiller, der havde tænkt sig at række ud efter en turneringssejr mere.

Efter en meget jævnbyrdig indledning på første sæt fik Antonsen tiltvunget sig et overtag og oparbejdede et forspring på 17-13. Herfra begyndte de problemer, der fik Antonsen til at trække sig en håndfuld minutter senere.

Herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup har også trukket sig fra turneringen. De to spillere gik aldrig på banen torsdag til deres kamp i anden runde, mens herredoublen med Jeppe Bay og Lasse Mølhede gik på banen og tabte til et indisk par.

Senere torsdag skal også Viktor Axelsen i aktion i anden runde af Japan Open.